Dina Páucar bromea con desnudo de William Luna

La cantante peruana, Dina Páucar lanzó una irreverente broma sobre el desnudo que realizó su colega William Luna, tras cumplir su promesa debido a que la selección peruana logró un cupo para ir al Mundial Rusia 2018.

La broma se dio durante una entrevista para la web del diario Trome, justo después que el periodista agradeció su presencia y aseguró que la artista contaría todo sobre su vida.

"Hoy me confieso. Voy a estar así como William Luna (desnuda). Oye, William Luna, ya pues... tan chiquita. No por favor... Acaba de mandarme la maestra Beatriz Portales, hermana de Amanda Portales (el video) y me dice: 'Dina, mira. Por favor, este chico. Por eso le dicen arroz con pato, tiene la presa escondida'", dijo Dina Páucar entre risas.

Al parecer la artista del folclór peruano tiene un gran sentido del humor. Por eso siguió bromeando con el tema.

"Al menos se hubiera dado una peinadita por ahí, ¿no? Mínimo, por ahí algo.¿Qué es eso William Luna? ¿Cómo te ha dejado la congregación hacer eso, hermano? Besos para mi William Luna que es un amor", sentenció la cantante.