Dilbert Aguilar revela recibir extorsiones: "Me dicen que me van a volar la cabeza"

El cantante Dilbert Aguilar se ha sumado a la lista de peruanos que denuncian ser víctimas de extorsiones, un problema que viene afectando a miles de personas en el país.

El intérprete de 'Vuela Palomita' relató los aterradores mensajes que recibe con amenazas directas de muerte. “Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”, comentó a Trome.

Además de las amenazas, Aguilar comentó que hay otras personas, presuntamente extorsionadores, que suelen pedirle dinero de forma "cariñosa".

“Yo colaboro siempre que me traten bonito, me llaman y me dicen ‘Amiguito, compadrito, papito’, la jerga de ellos, ‘nos puedes colaborar con esto’ y, si estoy en condiciones, les mando”, explicó.

Sin embargo, cuando las solicitudes de "apoyo" se convierten en exigencias, principalmente desde los penales, él decide bloquearlos.

"A veces te dicen si puedes regalar azúcar y bueno, si estoy en posibilidades, se los envío, pero de ahí que un cupo los bloqueo y les digo no compadre pídeme otra cosa menos eso. Ahí me dicen ya te voy a partir el pecho, te voy a romper la cabeza y mi esposa ahí un poco que se asusta…”, agregó.

No obstante, el artista asegura que no permite que el temor lo paralice y que continúa trabajando arduamente en sus giras y presentaciones en todo el país, aunque eso signifique exponerse al peligro.

“Si quisieran, ya me hubieran matado hace rato. En mi caso, yo viajo casi toda la semana exponiéndome a las rutas del Perú, que son muy críticas, trabajando en las madrugadas, no comiendo bien, no durmiendo bien, para que venga un payaso y te presione para que tú le des", concluyó.

