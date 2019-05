¿Qué dijo Pedro Moral sobre los supuestos videos íntimos de Sheyla Rojas? [VIDEO]

Durante su presentación en el programa de Magaly Medina, el empresario Pedro Moral descartó poseer imágenes íntimas de su ex pareja, la conductora Sheyla Rojas. No obstante, advirtió que si lo atacan, responderá con pruebas en la mano. "No sé si en mi celular tengo cosas guardadas. No. Yo no dije que tengo nada", agregó.

Las especulaciones sobre los supuestos videoclips íntimos de Sheyla Rojas en poder de Pedro Moral se dieron tras la denuncia que ella interpuso al empresario en la comisaría de Miraflores por violación a la intimidad con el propósito que su expareja no fuera partícipe de 'El Valor de la Verdad', en su primera presentación.

CARA A CARA



El empresario no guarda rencor y decidió estar cara a cara con la conductora de Magaly TV, la firme. Recordemos que Magaly Medina defendió a Sheyla Rojas cuando Pedro Moral se sentó por primera vez en el sillón rojo de EVDLV.

Medina criticó a Moral por su costosa boda con Sheyla Rojas; sin embargo el empresario aclaró que los gastos de su matrimonio iban a ser saldados por su familia debido a una costumbre de sus padres.

