La conocida Janet Barboza pidió a sus seguidores de Instagram que le realicen las preguntas que deseen y que ella gustosamente respondería. Sus fans aprovecharon la oportunidad y realizaron algunas interrogantes sobre su embarazo y vida privada.

"¿Cuántos meses de embarazo tienes?", "¿qué edad tiene tu hija?", "¿te gustaría casarte?", fueron algunas de las preguntas que los seguidores hicieron en la cuenta personal de Instagram de Janet Barboza.

Janet Barboza se dio el tiempo de contestar pacientemente las preguntas de sus seguidores. "¿Cómo tomó tu hija mayor la noticia de tu embarazo?", fue una de las preguntas que más llamó la atención. "Demasiado tranquila. Será porque está lejos y todo ha sido a través de teléfono", reveló la ex conductora.



Janet Barboza invitó a sus seguidores a preguntarle lo que deseen en Instagram. Janet Barboza invitó a sus seguidores a preguntarle lo que deseen en Instagram. Janet Barboza invitó a sus seguidores a preguntarle lo que deseen en Instagram.

Janet Barboza respondiendo sobre su embarazo en Instagram Janet Barboza respondiendo sobre su embarazo en Instagram Janet Barboza respondiendo sobre su embarazo en Instagram

"¿No tienes miedo de estar embarazada a esta edad?", preguntó un usuario de Instagram. Janet Barboza confesó que "no tenía miedo" y que estaba realizando los controles correspondientes de forma permanente y que además se encontraba en descanso absoluto.

Otra de las preguntas que le hicieron a Janet Barboza fue sobre si le gustaría contraer matrimonio. "Nunca ha sido una ilusión. No he vivido pensando en eso, me da un poco igual. Lo importante es la tranquilidad que encuentres en una persona", señaló animadora de TV.

Como se recuerda, Janet Barboza confirmó el embarazo a todos sus seguidores a través de Instagram y a nivel nacional en el programa de televisión 'Válgame Dios'.