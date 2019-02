¿Qué dijo Brunella Horna sobre la relación amorosa de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán?

La modelo Brunella Horna contó que su amiga Ivana Yturbe la está pasando bien con Jefferson Farfán y la sobrina del futbolista, Valeria Roggero, en Marbella, España.

"Me he comunicado con ella, no sé si está en Rusia aún, pero como amiga siempre voy a querer lo mejor para Ivana. Está contenta y muy bien", manifestó la modelo en 'América espectáculos'.

Brunella Horna también destacó las cualidades de la 'Foquita' Farfán. "Me parece un buen chico, es supercaballero, detallista y le preocupa que todas las personas estén bien", agregó.

NO TIENE PLANES DE BODA CON ACUÑA

La empresaria descartó tener planes de matrimonio o de formar una familia con su pareja, el congresista Richard Acuña.

"Recién vamos a cumplir un año y cinco meses. Sería una locura hablar de boda o de formar una familia. Estamos bien así, disfrutamos el momento y el enamoramiento. Él ya tiene hijos, así que también debe darles tiempo a ellos", sostuvo.