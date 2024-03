Incertidumbre. John Kelvin reaparece en el ojo público tras conocerse que su actual pareja Glenda Rodríguez teme por su integridad y deja entrever que recibió amenazas por parte del músico tras conocerse que este le habría golpeado.

“Está mandando gente porque él ha estado en el penal, estuvo preso y conoce mucha gente trujillana”, se escucha decir la bailarina en unos audios compartidos por el programa de Magaly Medina.

Glenda Rodríguez aseguró temer por su integridad.“Él va a venir en estos días y me va a golpear, me quitaron el celular, me lo quitaron y no pude grabar”, indica.

La tiktoker aclaró que cambió su versión de los hechos porque comenzó a recibir amenazas tras conocerse que el cumbiambero le habría agredido. “Él sabe que si yo lo denuncio, él se va automáticamente preso... por eso yo tenía miedo de denunciarlo”, añadió.





John Kelvin negó haber agredido a su pareja

John Kelvin y Glenda Rodríguez aparecieron en un video para explicar el último escándalo en el que estuvieron envueltos, pues la bailarina había denunciado que el cumbiambero la agredió. Sin embargo, horas después, ambos negaron que haya sucedido violencia física durante su relación.

“Lo que pasó fue producto de una discusión. Como toda pareja, se nos salió a ambos de control. Fue porque, en el Día de la Mujer, no compró girasoles y no medí las consecuencias”, explicó Glenda.

John Kelvin explicó que su pareja lo acusó de golpearla durante un momento de presión ejercido por periodistas del programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde dio el supuesto testimonio.

“Ella me comentó que las cámaras estaban detrás de ella. La agarraron en un momento que se desesperó y no supo manejar la situación. Después se dio cuenta de todo lo que pasó”, agregó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO