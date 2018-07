Diego Torres: "Faltan letras de amor y respeto"

Un renacer musical experimenta el cantante argentino Diego Torres con el lanzamiento del videoclip del tema “Un poquito”, en el que hizo un dueto con el colombiano Carlos Vives . Desde Miami, el intérprete habló de esta producción y anunció un álbum de duetos con grandes artistas.

¿Por qué elegiste empezar esta etapa de tu carrera con “Un poquito” y trabajar al lado de Carlos Vives?

Estoy contento de lanzar esta canción y de compartir con Carlos Vives. Trabajé la letra y apareció la voz de Carlos porque es una canción muy fresca. Es ideal porque a él también le gustan los ritmos latinoamericanos. Es una canción que viene con mensaje.

Combinan ritmos como el vallenato, la música urbana y el reggae que nos hizo recordar tus inicios.

Sí, está el reggae que hice en mis inicios y también música sabrosa para bailar. Habla de que vale la pena enamorarse y que eso es importante para ser feliz. Es una canción ideal para que nos podamos encontrar y compartir con Carlos.

¿Es difícil enamorarse en estos tiempos a través de las canciones?

No. Creo que el amor y el romanticismo no van a pasar nunca de moda. No es un amor de un día ni un amor de verano. Esta canción tiene una letra directa y esa fue la idea al momento de escribirla.

Es el inicio de un nuevo disco en el que lanzarás varios videoclips con historias.

Sí, vamos a lanzar un disco más adelante con videoclips y habrá varios invitados.

¿Incluirás alguna colaboración con Gian Marco?

Somos amigos desde hace mucho tiempo y si hay la oportunidad de hacer alguna colaboración, la haremos.

¿Cómo has visto los cambios en la música latina? ¿Te afecta o te estás adaptando como intérprete?

Ahora hay varias propuestas en la música y está bueno que el público tenga la posibilidad de elegir. Lo que estoy haciendo es fusionar mi música con otros ritmos.

Eres vocero de la ONU que promueve la igualdad de género. ¿Qué opinas de que haya cantantes de música urbana que interpretan temas subidos de tono?

Son libres de cantar lo que deseen. Lo que pienso es que sí hay canciones que no dejan bien paradas a las mujeres y faltan más letras de amor y respeto, como “Un poquito”.

También destacas como actor porque la película 'Re loca' que grabaste con Natalia Oreiro ha tenido buena acogida en Argentina.

Le ha ido bien a la película. Combino la música con la actuación, es mi otra pasión.