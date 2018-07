Diego Maradona y Wanda Nara habrían pasado una noche juntos, según Mirtha Legrand

¿ Wanda Nara y Diego Maradona tuvieron un apasionado romance? Mirtha Legrand , reconocida actriz y conductora de televisión argentina, reveló que fue "testigo auditiva" de una noche de pasión entre la modelo y ' Pelusa '.

"Yo estaba haciendo los almuerzos en el Costa Galana (de Mar del Plata), entraba por la puerta principal que estaba por salir al aire y se me acerca ella (por Wanda) y me dice: '¿por qué no me invitás a tu programa?'. Y le dije: '¿Vos sos la que salís con Maradona, no? Anoche no me dejaron dormir", señaló la emblemática artista en su programa ' El Trece '.

"¿Vos fuiste testigo auditiva de la noche de amor de Wanda y Maradona?", le preguntó Nancy Pazos, una de sus invitadas al magazine sabatino. "Sí, yo fui 'testiga' auditiva", respondió con humor.

De esta manera, Mirtha Legrand refuerza los rumores que relacionan Nara con el astro argentino, con quien habría tenido una presunta relación a inicios de su carrera en la pantalla chica.

"Wanda es muy marketinera. Yo no le creo ni los nervios ni nada. Nunca trabajó de nada y hace 10 años que estamos hablando de ella. Sí, yo me acuerdo que se dijo que salió con Maradona en algún momento. Sí, yo estaba en Intrusos, ella salió de la casa de Alejo (Clerici, ex mano derecha del Diez) con un calzoncillo en la cabeza. El día que ella sale con el calzoncillo nosotros estábamos en el piso de Intrusos y ella iba avisando por teléfono cuando iba a salir. Es más viva que todos nosotros", cerró la conductora de televisión.