Diego Chávarri fue víctima de la delincuencia en el distrito de Miraflores. El futbolista se comunicó con el programa “Amor y Fuego” y contó detalles del asalto que sufrió junto a su novia, la odontóloga Onelia Molina.

Según contó el exintegrante del reality “Esto es guerra”, los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 17 de agosto en la Calle Tacna de Miraflores.

“Ayer en la noche estaba conversando con mi novia en el carro, porque íbamos a ver unas cosas puntuales y cuando veo, se me acerca una persona por mi ventana y con pistola. A la hora de querer hacer algo, lo único que atino fue ver a mi novia y se le acerca otro (delincuente) con un cuchillo. Entonces, lo único que dije fue ‘llévate lo que necesites’. Yo estaba rogando que no vean mi billetera, que la tenía entre las piernas, porque era negra y el carro era oscuro. Me dije: ‘que se lleven el celular y la billetera no, porque tenía mis documentos’”, contó Chávarri en conversación con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

“En ningún momento me meten un cachazo porque no puse resistencia. Simplemente dije que se lleven todo. No sé cómo mi novia hizo para tirar el celular por un costado y tuvieron que irse. Obviamente me dijeron de la ‘A’ a la ‘Z’ porque sino me iban a matar. Todo fue en Miraflores”, siguió explicando.

Diego Chávarri atrapó a una delincuente y la entregó a la Policía

El exfutbolista reveló que eran cuatro delincuentes y que él intentó perseguirlos con su auto. Comienza una persecución y los ladrones dispararon contra el auto de Chávarri. Al verse amenazado, el deportista decidió detenerse, pero en ese instante, él vio que los malhechores bajaron de su auto porque se les malogró.

Los delincuentes comenzaron a correr y solo a atrapó a la integrante mujer: “Cuando ellos nos quitan las cosas y se van. La verdad que por un impulso de rabia, quizás fue un error, pero yo los seguí en el carro y los tenía 20 metros adelante. Ahí es cuando una persona comienza a disparar hacia nosotros. Bajo la velocidad y me dije ‘ya no voy a seguirlos’ y de pronto veo que la persona que disparó, simplemente abrió la puerta y empieza a bajar del carro porque el carro se les había malogrado y comienzan a bajar los cuatro. Eran tres hombres y una chica (20 años)”.

“Cuando yo doblo (con su auto baleado), la única persona que no pudo correr fue la chica. Les juro por Dios que los tenía 20 metros y se me pasó pasarlos por encima... La chica estaba ahí, me quedo con la chica que no pudo escapar. Simplemente llamamos a la Policía y la llevamos a la comisaría”, finalizó.

Actualmente, todo está en proceso de investigación y la delincuente brindó detalles a la Policía sobre sus cómplices. Diego Chávarri pidió a las autoridades que no suelten a la malhechora de 20 años.