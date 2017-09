Todavía la recuerda. Diego Chávarrino pudo contener las lágrimas al recordar a Melissa Klug, que vive una historia aparte junto al bailarín Ítalo Varcárcel.



El integrante de 'Combate' pasó por un emotivo momento al ser enfrentado a la 'vidente' Milagros, que aseguró que todavía está enamorado de la popular 'Blanca de Chucuito'.



"Si he estado con una persona es porque he estado y he estado bien enamorado", confesó el ex futbolista.

Diego Chavarri

Pero eso no fue todo. Diego Chávarri no puedo evitar derramar lágrimas cuando le recordaron que con ella tuvo un 'instinto protector' muy fuerte pese a su corta edad.



"Cuando me dice protector es por sus hijos, lo que más me duele es estar lejos de ellos", confesó el 'combatiente', quien después de Melissa Klug no ha vuelto a formalizar un noviazgo.