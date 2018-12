Diego Chávarri sobre 'EEG': "Algún día sabrán el trato que me dieron, no volveré" [FOTOS]

Diego Chávarri sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en 'Esto es guerra' en setiembre y no regresó más a la competencia. Ahora, el ex futbolista se refirió al trato que le dieron en el reality.

En Instagram, un usuario le preguntó al 'Diablito' sobre su relación con 'Esto es guerra' y él respondió: "Conocí personas increíbles. Pero algún día sabrán el trato que me dieron. No volveré", dijo el ex futbolista colocando un emoticón que representa un gesto obsceno.

Sin embargo, cuando le consultaron si el programa 'Combate' le agradó, Diego Chávarri señaló con un contundente "Sí" y publicó una fotografía cuando estaba en el reality de ATV.

