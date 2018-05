Diego Carlos Seyfarth: "No sabíamos qué iba a pasar con la taquilla"

¿Qué opinas de que la película peruana ' No me digas solterona ' haya tenido tanta acogida?



No sabíamos qué iba a pasar con la taquilla. La película tiene un fondo que es el amor propio. Rompe y da contra el esquema de que la mujer mayor de 30 años debe estar casada. En nuestro caso, la sociedad juzga mucho... Mi personaje ‘Alonso’ toma una decisión errónea y lo llevó a aprender con todas las consecuencias. El trabajo con Patricia Barreto fue chévere, es muy versátil. Ha creado un personaje entrañable.

¿Estarás en la cinta Caiga quien caiga y en la obra San Bartolo, que causarán polémica?



Así es. La película Caiga quien caiga habla de Vladimiro Montesinos y yo seré un agente de la CIA que investiga al procurador. También estará Karina (Jordán, su pareja) y estrenamos el 23 de agosto. Asimismo estaré en la obra San Bartolo, en la que se contará la historia del Sodalicio en teatro. Es fuerte, controversial y necesaria. No se juzga a nadie y se muestran las cosas como son. Se estrena el 21 de junio.

¿Es cierto que ya piensas en matrimonio con tu pareja, la actriz Karina Jordán?



No hemos hablado del tema, sabemos que podría ser posible y que es un proceso, pero no hemos tomado ninguna decisión. Estamos siendo felices y que la vida sigue. También estamos en la novela Te volveré a encontrar y nos preguntan cómo hacemos para trabajar y vivir juntos. El trabajo es otro mundo porque tenemos compañeros con los que conversamos. Ha sido un proceso de aprendizaje lindo para los dos.