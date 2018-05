Diego Boneta: “Interpreto a uno de mis héroes”

El actor mexicano Diego Boneta sigue recibiendo elogios por encarnar al cantante Luis Miguel en la serie biográfica.

“Jamás pensé que pasaría, me tocó interpretar a uno de mis héroes. No es algo que les pasa a muchos actores. Por eso fue tan importante la preparación. Me dio confianza tener un año para preparar el personaje física, vocal y actoralmente”, dijo Boneta a Teleshow.

También, Boneta contó que le costó cantar los temas del artista mexicano. “Lo fácil fue los cambios físicos, en comparación con tener que cantar los temas de Luis Miguel en los tonos que él los interpreta. Tuve que volver a aprender cómo cantar. Fue difícil grabar 15 canciones”, agregó.

Con respecto a su relación con el Sol de México, Diego señaló: “Nos juntamos varias veces y me sorprendió su sentido del humor. Es gracioso, y eso no esperaba”.