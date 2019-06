Diego Boneta contó que fue difícil desligarse de Luis Miguel: "Cuando me quitaron eso fue como, ¿y este quién es?" 

Es inevitable ver a Diego Boneta y no remontarnos a su personaje de Luis Miguel, en la serie autobiográfica de Netflix sobre el 'Sol de México'. Sin embargo el actor mexicano ahora busca desligarse de esta actuación y a su llegada a nuestro país dio detalles sobre lo que se viene en su carrera.

"Fueron horas y horas de broncearme, fue doloroso también, a veces. En las camas de bronceado me quemé las nalgas varias veces", recuerda Boneta entre risas cuando se le consulta sobre cuánto le costó prepararse para el personaje del cantante Luis Miguel.

El actor cuenta que pese al éxito que obtuvo interpretando a este personaje, una vez terminada esta producción —que aún desconoce si tendrá segunda parte— le costó desligarse de él.

"Me pasó algo por primera vez. (Luis Miguel) era un personaje que físicamente no me podía quitar. Lo de la separación del diente fue permanente y por un año, el bronceado, el pelo (...) cuando me quitaron eso fue como, ¿y este quién es?", contó.

Boneta dijo, además, que para interpretar a sus personajes en las películas ' Terminator' y 'Monster Hunter' tuvo que deshacerse por completo de todo recuerdo que quedara de Luis Miguel en él.

"Tuve que deshacerme del personaje de Luis Miguel para hacer algo totalmente diferente. Quería verme totalmente diferente. Me corté el pelo, me puse un arete, quería deslindar", aseguró.

DIEGO BONETA, EL PRODUCTOR



Si bien el actor ya ha tenido un acercamiento a la labor de producción en la serie de Netflix, ahora ya ha enfocado sus esfuerzos a repetir esta labor pero a nivel cinematográfico y por ello trabajó con el reconocido director mexicano Michel Franco en la película 'Lo que Algunos Soñaron'.

Diego asegura que la incursión de los actores latinos, como su compatriota Yalitza Aparicio, en el cine de Hollywood es algo que lo tiene contento, pero lamenta la actitud de algunas personas que busca minimizar la labor de sus colegas. "Los latinos podemos ser un poco nuestros propios enemigos cuando se trata de estas cosas. Qué lástima", lamentó.

Pero este tipo de comentarios y actitudes tienen a Diego sin cuidado y, según cuenta, le gustaría poder dirigir una película y seguir escalando en su carrera en la actuación a nivel internacional.

"(Quiero) llegar a mi mayor potencial. Ser el mejor Diego que pueda ser como persona y como profesional", asegura.

DATOS



Diego Boneta llegó al Perú para participar en diferentes actividades de las tiendas París, marca que representa desde hace algunos meses y en la que comparte roles con la modelo peruana Natalie Vértiz.

El próximo 1 de noviembre se estrenará 'Terminator: Dark Fate' donde Boneta compartió roles con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.