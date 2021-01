El miércoles 20 de enero a las 21:30 DIRECTV emitirá en exclusiva “Diana: The Interview that Shook the World”. La producción se estrenará en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay por el canal de entretenimiento OnDIRECTV y también estará disponible en la plataforma de streaming DIRECTV GO.

“Éramos tres en mi matrimonio, así que estaba un poco concurrido”, declaró la princesa Diana en una memorable entrevista que concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995 y que llegó a ser considerada “la primicia del siglo”. Una sincera conversación en la que Lady Di rompió con todos los protocolos exponiendo traumas y escándalos de la vida en la casa real.

Veinticinco años después, esta película analiza cómo se orquestó el evento televisivo del siglo, lo que reveló la entrevista sobre la sociedad moderna y nuevas percepciones sobre el retrato psicológico de la propia Diana, una joven que creía en el cuento de hadas de su matrimonio.

Con el testimonio tanto de los periodistas detrás de este evento como de allegados a Diana, el documental explora las razones por las cuales la princesa tomó la decisión de exponer los secretos de su matrimonio al mundo.

"Diana: The Interview that Shook the World" se podrá ver en exclusiva el miércoles 20 de enero a las 21:30 por la señal OnDIRECTV y también estará disponible en la plataforma de streaming DIRECTV GO.

