Diana Sánchez revela que tuvo fugaz romance con chico reality de Combate

Diana Sánchez sorprendió a sus seguidores al revelar un antiguo romance que mantuvo con uno de sus compañeros de 'Combate'. La exchica reality confesó haber tenido un breve amorío con el reconocido campeón de natación, Niko Ustavdich, en el año 2013.

La relación, según contó Sánchez a 'Café con la Chevez', fue fugaz y terminó abruptamente debido a una infidelidad por parte de Ustavdich.

"Me gustó alguien del reality, salí con él una semana, a los dos días me engañó, ya listo, se acabó el romance", reveló la excombatiente, dejando en claro que la experiencia no fue nada agradable.

La modelo describió a Ustavdich como un hombre muy atractivo y carismático, pero también reconoció su lado "pícaro".

"Me invita a salir, vamos, salimos, voy un ratito acá, regreso y estaba chapando con otra... Para qué me invitas", expresó entre risas, evidenciando la decepción que sintió en ese momento.

Sánchez admitió que durante su participación en 'Combate' era difícil mantener relaciones estables debido al ambiente de competencia y exposición mediática.

"Llegaban a un lugar y los trataban como dioses, obviamente era complicado tener algo serio con alguno de los chicos", señaló.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO