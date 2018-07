Diana Sánchez se pronunció sobre los problemas en su matrimonio con el colombiano Harold Cortez , con quien se casó en abril de este año. En conversación con el diario Trome , la bailarina aclaró el incidente de violencia que protagonizaron en la Costa Verde .

"Fue un problema que afectó no solamente la relación, sino también mi vida personal, mi imagen. He estado mucho tiempo en televisión y jamás se me vio en una cosa como esta . Lo único que intento es concentrarme en cosas positivas para salir adelante", señaló.

Consultada sobre cómo está su relación, Sánchez declaró "estoy tranquila, ya se dará el momento para hablar un poco de eso. ¿Si estamos distanciados? Ahora estamos un poco complicados, pero no voy a hablar, no es el tiempo".



Sobre su situación legal, Sánchez aseveró que su defensa legal se encargó de todo.

“Todo está muy bien, tuve buenos abogados que me pudieron ayudar y hacer comprender la irregularidad que me sucedió. Realmente lamento haber pasado por esta situación, me sentí muy afectada, no debió suceder de esta manera. Gracias a Dios todo va bien ahora y me encuentro bastante tranquila”, indicó.