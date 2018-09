¿Diana Sánchez residirá en Nueva York con amigo americano?

Diana Sánchez dio detalles de cómo conoció y cómo es su relación con su actual pretendiente, el ciudadano americano Dan Patrick.



"Lo conocí por una amiga. Él habla español, yo hablo inglés con él. La verdad nos llevamos muy bien, es súper lindo, es deportista, lo conocí espontáneamente, aún no somos pareja, no tenemos una relación, pero no puedo descartar nada", indicó la artista a 'Válgame Dios'.

Entre otros pormenores, la ex chica reality reveló qué le gusta de su nuevo amigo. "Es una persona detallista. De vez en cuando los hombres tienen que ser detallistas", sostuvo.



Añadió que en diciembre partirá a Nueva York para residir y con miras a buscar nuevos horizontes profesionales.

"Él viene el 5 de octubre a Perú, viene para hablar unos temas sobre un viaje a Nueva York que tengo pendiente. Es que en Nueva York hay un montón por aprender", agregó la modelo.

