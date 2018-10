Diana Sánchez olvida a colombiano y viaja a EE.UU. para visitar a su nueva pareja

La modelo Diana Sánchez viajó a Nueva York, Estados Unidos, para buscar nuevas oportunidades laborales, pero también visitar a su nueva pareja, Dan Patrick.

A través de su cuenta de Instagram, Patrick publicó una tierna imagen al lado de la 'combatiente'.

"Momentos como estos hacen que valga la pena la espera", escribió el novio de Diana Sánchez en su cuenta de red social.

Del mismo modo, la 'chica reality' también publicó una imagen de su viaje a Nueva York.

Recordemos que hace un mes, Diana Sánchez dio detalles de cómo inició su relación con su actual pareja, el ciudadano americano Dan Patrick, luego de haber terminado con el colombiano Harold Cortez.



"Lo conocí por una amiga. Él habla español, yo hablo inglés con él. La verdad nos llevamos muy bien, es súper lindo, es deportista, lo conocí espontáneamente, aún no somos pareja, no tenemos una relación, pero no puedo descartar nada", indicó la artista a 'Válgame Dios'.



