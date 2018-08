Diana Sánchez: "Mi matrimonio fue simbólico y no tiene validez"

Diana Sánchez aseguró que no necesita divorciarse del colombiano Harold Cortéz, con quien protagonizó un vergonzosa pelea en la Costa Verde. La participante de 'Combate', en conversación con el diario 'El Popular', reveló que su boda fue "simbólica".

“El proceso de divorcio no se tiene que dar, porque nuestro matrimonio se realizó fuera del país (Cancún). Nosotros tuvimos que haber realizado en Perú varios trámites para que sea legal y no lo hicimos. Mi matrimonio no tiene validez en el Perú, solo fue simbólico”, señaló.

La ex campeona de 'El Gran Show' aseguró que su no tiene ningún tipo de contacto con su ex pareja, quien ha decidido alejarse por completo de ella.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con Harold, mucho menos tenemos algún tipo de contacto, tampoco tenemos ningún vínculo laboral. Él ya tomó una decisión, ahora se encuentra junto a su familia, le deseo todo lo mejor”, aseveró.