Más tranquila, la integrante de ‘Combate’, Diana Sánchez se animó a dar una entrevista exclusiva al programa ' Beto a saber ', para aclarar la discusión que tuvo con su esposo, Harold Cortez, el fin de semana pasado que la llevó a ser detenida por la Policía.

"Mi esposo me comentó de un evento y me alegró el hecho que íbamos a salir porque no estamos acostumbrados a salir mucho porque tenemos bastante trabajo... Fuimos a bailar y decidí tomar con mi pareja", contó la ‘chica reality’.

"Luego de eso mi esposo me comenta que ya se quiere retirar a las 12 de la noche. Yo le pedí que por favor me quería quedar y la discusión se da por eso. Yo quería quedarme un poco más de tiempo y él (Harold Cortez) quería irse porque tenía una responsabilidad el día domingo. Aún así, yo quería pasar ese tiempo con él", señaló Diana Sánchez .

La empresaria explicó que debido al forcejeo que protagonizó con su esposo, él terminó con una herida en el labio. "Yo quería evitar que se vaya. Pero no hubo ninguna intención de hacernos daño. Fue por una discusión acalorada", señaló.