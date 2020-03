El COVID-19 ha golpeado a varios sectores económicos. Uno de ellos es el musical, en donde los artistas han sido apartados, necesariamente, de los escenarios físicos y del encuentro con su público. Pero, el ingenio y las herramientas digitales que hay disposición permiten generar contenido desde el aislamiento. Y quien ha aprovechado esta cuarentena es Diana Foronda, líder de la banda de nu metal Área 7 y rostro de Dove.

Gracias a un material que tenía registrado con su proyecto solista, ‘Ya Cállate Diana’ de una exitosa tocada que tuvo en el Drone de Monterrico, Foronda aprovecho para editar el videoclip oficial de su último single, ‘Diana’, canción con la que quiere darse un respiro para volver a las raíces que la formaron: el grunge.

"Me gusta generar mi propio material audiovisual. Por años lo he hecho para Área 7 y es justo reafirmar mis raíces más alternativas, aprovechando que no tengo la necesidad ni las ganas de venderme a ningún género que esté de moda. Me hace feliz ver este resultado", manifiesta.

En 20 años de carrera, Diana Foronda ha visto de todo en la escena musical. Por eso, tiene claro que esta crisis no sepultará a la industria. A lo contrario, considera que la pausa nos dará mayores oportunidades para aprovechar.

"Me decepciona un poco ver que aún en tiempos complicados para la música siguen en pie las argollas, puñaladas en la espalda cuando creo que deberíamos apoyarnos y romper estereotipos. Es un momento clave para unirnos a países de la región como Chile o Argentina, enfocándonos en el rock. Ahorita no tenemos otros recursos más que los medios digitales. Hay que usarlos y sacarle provecho porque será una tendencia más adelante", agrega.

DATOS:

-‘Diana’ es el segundo corte promocional del proyecto solista de la cantante.

-En las próximas semanas sacará un single más y después vendrá el EP completo, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales.