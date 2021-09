Hoy se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de mama, este mal que mata a casi medio millón de mujeres en todo el mundo.

El cáncer de mama no discrimina a nadie. No importa si eres una famosa cantante o una destacada actriz. Esta mortal enfermedad puede llegar a tu vida. Aquí una lista de 8 renombradas mujeres que lograron salir victoriosas.

Alejandra Guzmán En 2007, le detectaron a la cantante mexicana un quiste cancerígeno en uno de sus senos. Felizmente, se lo extirparon a tiempo y no pasó a mayores. Desde ese momento, Guzmán aconseja a las mujeres de todas las edades para que se hagan las pruebas médicas con regularidad. Please enable Javascript to watch this video(Canal de Las Estrellas)

Sheryl Crow En febrero de 2006, Crow se realizó una mastectomía y radioterapia por un tumor que le apareció en uno de sus senos. Gracias a su buena disposición, logró superarlo. Meses después, creo la Fundación Sheryl Crown Imaging Center, en donde ayuda a las mujeres a detectar a tiempo este mal.

Angélica MariaEn 1997, la popular artista mexicana fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a una cirugía para extirparse un tumor. Luego, se realizó una operación para reconstruirse el seno. Sin embargo, en 2008 tuvo que ser intervenida una vez más para cambiarle la prótesis, ya que solo duraba 10 años.

Kylie MinogueOtro caso muy sonado fue el de Kylie Minogue. Sucedió que la australiana se vio obligada a cancelar una gira mundial en 2005 porque le detectaron cáncer de mama. Se internó en un hospital de Melbourne, le extirparon el tumor y se sometió a varias sesiones de quimioterapia. Se conoce que desde ese momento ha tenido dificultades para quedar embarazada. Please enable Javascript to watch this video(BBC)

Olivia Newton-JohnLa recordada protagonista de 'Grease' sufrió de este mal en 1992. De inmediato, se sometió a una mastectomía del seno derecho para eliminar el tumor. Años después de superar este mal con quimioterapias, dirigió la fundación Olivia Newton-John Cancer Centre.

Maggie SmithEn 2008, el diario británico, The Telegraph, informó que la veterana actriz sufría de este mal. Pero gracias a las quimioterapias logró superarlo. En la actualidad, tiene 80 años y continúa actuando. Una de las últimas películas en la que vimos fue 'The Second Best Exotic Marigold Hotel' (2015).

Lorena Meritano Otro caso que revolucionó las redes sociales fue el de la actriz Lorena Meritano. La argentina padeció 2 años esta enfermedad, pero logró salir adelante después de extirpación de un seno y, sobre todo, mucha voluntad.

Sandra LeeLa reconocida chef estadounidense y presentadora del canal Food Network admitió este año que sufría de cáncer de mama. Se realizó una doble mastectomía, pero fue internada una vez más presentar complicaciones.