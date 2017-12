¡No lo creerán! 'El diablo viste a la moda' tendrá una secuela. Lauren Weisberger, la escritora del libro en el que se basó la película del mismo nombre, anunció que este tendrá una continuación.

Esta nueva historia será un 'spin-off' enfocado en la vida de 'Emily Charlton', interpretada por Emily Blunt en el filme, y su destino después de trabajar como asistente de 'Miranda Priestley', encarnada por Meryl Streep en este.

'Charlton' se convirtió en consultora de imagen de celebridades de alto perfil. Sin embargo, su vida dará un giro, cuando le surja una oferta de trabajo a las afueras de Nueva York.

'When Life Gives You Lululemons' es el título en inglés de esta nueva historia —aún no hay uno en español— que que se centrará en las aventuras que tendrá el personaje en Greenwich, Connecticut.

El libro saldrá a la venta el 5 de junio de 2018. Sin embargo, en la revista Entertainment Weekly se publicó un fragmento del primer capítulo a manera de adelanto, y lo puedes leer a continuación:

“Emily hurgaba su cerebro. Debía haber algo por lo cual quejarse. Era vispera de Año Nuevo en Los Ángeles, una de las noche más molestas del año, discutiblemente en una de las peores ciudades conocidas por el hombre. Entonces, ¿por qué no podía pensar en algo?”.