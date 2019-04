'Pobre secretaria', la polémica canción de Daniela Romo que aman y odian las secretarias [VIDEO]

Hoy, 26 de abril, se conmemora el Día de la Secretaria Interamericana. En esta fecha se reconoce el trabajo y la dedicación mostrada diariamente por estas profesionales.

Pese a que esta homenaje entró en vigor en 1970, años más tarde, la cantante mexicana Daniela Romo lanzó su sencillo 'Pobre secretaria', canción que describe el arduo trabajo de estas profesionales pero haciendo énfasis en una relación platónica con el jefe. El single lo escribió Miguel Bosé, amigo de Daniela, quien también actúa en el video.

La letra del tema mencionado ha generado polémica en el tiempo por los estereotipos que maneja.

"más atrevida, menos princesa [...] siendo elegante gustaré, más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer", es parte de la letra de 'Pobre secretaria', donde se hace referencia a un romance entre la secretaria y el jefe.

ESTA ES LA LETRA COMPLETA DE LA CANCIÓN

Casi las 8, salto a la ducha

no no me puedo retrasar

medias de seda, falda apretada

que maquillaje habré de usar

7 perfumes, uñas pintadas

algo que pueda conquistar

algo de escote, algo que note

que no le deje trabajar

más atrevida, menos princesa

siendo elegante gustaré

más decidida, menos discreta

irresistible más que ayer

tiro la casa por la ventana

un elíxir he de encontrar

y este querido lo has conseguido

no sé si pueda aguantar más

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

pídele que copie cien mil veces yo te amo

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

creo que le falta poco para enloquecer

Se abre la puerta, yo boqui abierta

siento un desmayo un no sé qué

venga al despacho, tono de macho

me armo de lapiz y papel

por una nota, por una cita

por un piropo que he de hacer

piel de franela, ojos canela

de indiferencia moriré

esa sonrisa maravillosa

de irresistible seductor

y es atractivo, de ejecutivo

me ha roto en dos el corazón

caigo en tus brazos, dame un abrazo

que no hay antídoto mejor

llámame esclava, llámame nena

y no me ignores por favor

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

pídele que copie cien mil veces yo te amo

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

creo que le falta poco para enloquecer

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

pídele que copie cien mil veces yo te amo

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

creo que le falta poco para enloquecer

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

pídele que copie cien mil veces yo te amo

Fíjate, fíjate en tu secretaria

ay señor que dolor pobre secretaria

creo que le falta poco para enloquecer

A pesar del tiempo transcurrido, la canción es un clásico y hasta se presentó en el programa 'Yo soy'.