Cada vez que pisa un escenario, el público vibra con su voz. Lo llaman el 'Sonerito de Huacho' y es, según los especialistas, la joven revelación de la salsa dura peruana.

Ha inmortalizado temas como 'Ya no creo en ti', 'Soy un hombre casado' y 'Yo no soy un ángel' . Estos éxitos se corean y bailan en las salsotecas de moda y se escuchan en los conciertos de los fines de semana.

Sin embargo, en el Día del Orgullo Gay , un post de César Vega se viene viralizando en Instagram luego de que tuviera un polémico comentario hacia la comunidad LGBTI.

"Yo respeto mucho a los gays, de hecho tengo amigos que son gays y los respeto y quiero muchísimo, pero no apoyaría la libertad de ver a gays besándose en la calle y que mis hijos tengan que ver eso o ver niños del mismo sexo besándose al igual que niñas en las marchas" , se lee al inicio de su publicación.

"Que se casen, que hagan lo que quieran a vista y paciencia de adultos, pero no de niños por favor. No quiero que me malinterpreten pero es mi forma de pensar y espero que se me respete también", continúa.



El post ha recibido críticas por su postura contradictoria. "¿Por qué confundir? No tiene caso tu comentario. Así pongas a un niño a jugar con un carrito, cuando crezca se dará cuenta de su verdadera identidad", le respondió un usuario.

"No todos los niños juegan con carros de pequeños y terminan diciendo ser gays ni en el caso de las niñas", agregó otro cibernauta.