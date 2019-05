Así saludaron los famosos por el Día de la Madre

Muchos artistas publicaron en sus redes sociales mensajes saludando por el Día de la Madre a todas las mamás peruanas y saludando a sus propias mamás. También, en las redes abundaron publicaciones que contaban qué tan maravilloso era poder ser mamá y de lo feliz que estaban por pasar sus días con las personas que más amaban.



TULA RODRÍGUEZ

"GraciasMamá. Porque me diste la vida. Porque velaste mis sueños.

Porque moldeaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tus consejos me dan la Paz que necesito. Porque me enseñaste a luchar y trabajar ...", agradeció Tula a su mamá de esta manera.

Tula, su mamá y su hija Valentina. (Instagram) Tula, su mamá y su hija Valentina. (Instagram)

LAURA SPOYA

"Mi primer día de la madre . Ser tu mamá fue lo mejor que me pasó! Gracias por sacar mi mejor versión . Feliz día a todas las mamitas, en especial a la mía", publicó la mis Perú junto a una tierna foto con su hija Emilia.

Laura Spoya y su bebé Emilia. (Instagram) Laura Spoya y su bebé Emilia. (Instagram)

TILSA LOSANO

"Ser mamá no siempre es fácil, ser mamá no siempre es igual... hay mamás casadas, mamás solteras, mamás separadas, mamás divorciadas, mamás viudas, y las mas fuertes las mamás papas. Pero a todas nos late el corazón por nuestros hijos de la misma manera. tal vez por situaciones de la vida las cosas no salen como uno las sueña y planea pero siempre y para siempre tendremos una familia por qué nuestros hijos son nuestra familia", fue el mensaje de Tilsa junto a fotos de su embarazo y a sus hijos.

Saludo de Tilsa por el Día de la Madre. (Instagram) Saludo de Tilsa por el Día de la Madre. (Instagram)

JAZMIN PINEDO

"Cuando deje de ser jazmín y empecé a llamarme mamá, todo cambio y me convertí en la mejor versión de mi misma, gracias al cielo por permitirme aprender de la mejor y espero me alcance la vida para devolver todo lo que me entregaste. Ahora es mi turno, espero que Khalee se sienta tan orgullosa de mí como yo de mi mami. Ella, lo mejor que hice en la vida, mi prioridad ante todo, mi mejor proyecto de vida! Vamos a disfrutar de estos regalos de vida y todo ese amor incondicional e infinito. Feliz día para los seres más llenos de amor y dulzura, Feliz día mamitas!", publicó Jazmín Pinedo con una foto en la que aparecían las tres generaciones.

Jazmin Pinedo, su mamá y su hija. (Instagram) Jazmin Pinedo, su mamá y su hija. (Instagram)

RICARDO MORÁN

"Mi madre ha sido todo, modelo, doctora, economista, administradora, motociclista y ahora es abuela de cinco hermosos nietos, (dos de ellos recién nacidos) pero por encima de todo. Siempre ha estado ahí. Donde la necesitamos. Feliz día. De parte de Catalina, Emiliano y mía", de esta manera saludó Ricardo Morán, quien hace poco se ha vuelto papá de los gemelos.

Mensaje de Ricardo Morán a su mamá. (Instagram) Mensaje de Ricardo Morán a su mamá. (Instagram)

MELISSA KLUG

"FELIZ DÍA MAMÁ. Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme , tus palabras sinceras y tu amor incondicional , ese amor es lo único que me permite llegar hasta la imposible y jamás rendirme", comentó Melissa Klug.