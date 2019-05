Día de la madre: Estas famosas decidieron decirle no a la maternidad [FOTOS]

Pese a lo que muchos opinen al respecto, existen mujeres que deciden no tener hijos. Estas son conocidas como NoMo , abreviatura de la frase en inglés 'No Mothers'.

Estas mujeres han aprendido a ignorar los prejuicios de los más conservadores que conciben su decisión como algo egoísta. Sin embargo, sus razones para no tener un hijo son mucho más variadas y complejas.

A continuación una lista de famosas que decidieron decirle no a la maternidad:

HELEN MIRREN



La actriz de 73 años intentó durante años ser madre, pero al no conseguirlo cayó en la cuenta de que no era su destino. Ahora afirma que no tiene el instinto maternal y que "ninguna mujer debería tener que explicar por qué no tiene hijos".

KIM CATRALL



Conocida mundialmente por su papel como 'Samantha Jones' en la afamada 'Sex and the City'. Kim, de 62 años, es muy parecida a su personaje en la serie: Una mujer adulta con un nulo interés por tener hijos. "Creo que son adorables, chistosos y dulces, y luego me da una jaqueca", refirió en alguna oportunidad.

OPRAH WINFREY



La multimillonaria empresaria y actriz de 65 años, siempre tuvo claro que el trabajo siempre fue lo primero en su vida. En algún momento mencionó: "Si tuviera hijos, mis hijos me odiarían... porque algo en mi vida tendría que haber sufrido, y probablemente habrían sido ellos".

ANGELA MERKEL



Mujer destinada a la política. La canciller alemana de 64 años, está casada con Joachim Saber, pero nunca intentaron tener hijos. Ella afirmó que "ser madre no me hace falta para sentirme completa".

RENÉE ZELLWEGER



La actriz de 50 años que interpretó a la querida 'Bridget Jones', parece no ser tan soñadora como su personaje, al menos no respecto a la maternidad. "No soy de ponerme metas en ese sentido" reconoció.

AUDREY TAUTOU



Conocida por protagonizar la película 'Amlie' y también encarnar a 'Coco Chanel', la actriz francesa de 42 años tiene en claro que su libertad es lo más importante. "Estoy muy unida a mi familia, a mis amigos y a mi libertad".

KYLIE MINOGUE



La cantante de 50 años, luego de sobrevivir a un cáncer de mama, afirma que no le preocupa la maternidad y se centra en retomar su carrera musical. "Hay muchas maneras de tener una familia".

CAMERON DÍAZ



La actriz de 46 años tiene claro que los hijos no necesariamente son la clave para una vida satisfactoria. "Tengo una vida increíble. De alguna forma la tengo porque no tengo hijos...Es solo una elección diferente".

KATE DEL CASTILLO



La actriz mexicana de 46 años, conocida por protagonizar la afamada serie 'La Reina del Sur', no muestra ningún interés en ser madre. "Es muy lindo y todo pero ¡No! Nunca se me ha antojado".

MARIBEL VERDÚ



La actriz española de 48 años tomó la decisión de no tener hijos junto a su esposo. La protagonista de 'Y tu mamá también' no se ve como madre ni a corto, ni a largo plazo.

JENNIFER ANISTON



A sus 49 años, Jennifer Aniston reveló en entrevista con una revista por qué no quiere convertirse en madre. "Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear", manifestó la actriz en aquella oportunidad.

Con información de De10.