El Día de los Inocentes es la fecha precisa para que diversos artistas de la farándula hagan diversas bromas a sus fanáticos a través de sus redes sociales.

Así lo hicieron la cantante Mayra Goñi, la exchica reality Sully Saenz, los actores Yiddá Slava y Julián Zucchi, Guty Carrera, entre otras figuras.

La cantante que vive en Estados Unidos, no se le ocurrió mejor forma de hacer inocente a sus seguidores que, anunciando que está en al dulce espera, incluso mostró dos pruebas rápidas de embarazo.

“Feliz día de los inocentes🤣 (it is the day of the innocents in my country) 😆 Vayan a ver mis stories”, escribió en su cuenta de Instagram con unas fotos de su vientre abultado.

(Foto: Instagram @mayragoni)

La exchica reality, Sully Saenz también anunció embarazo con una imagen de una ecografía. “Su primera foto. Disculpen ando algo desconectada, pero es a causa de esta hermosa noticia ando cuidándome. Te esperamos con mucho amor hermanito de Marche”, escribió Sully Saenz, pero se trataba de una broma.

Por su lado, Yiddá Slava y Julián Zucchi anunciaron en ‘América hoy’ que estaban separados, pero Yiddá no pudo continuar con la broma y anunció que lo dijeron por el Día de los Inocentes’.

Pero la que se llevó la peor parte del Día de los Inocentes fue Mariella Zanetti, quien fu víctima de una broma en el programa ‘América hoy’ donde simularon un temblor cuando estaba a punto de maquillarse.

