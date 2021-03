La modelo e influencer Poly Ávila envió un contundente mensaje por el Día de la mujer. Aseguró que las mujeres están propensas a ser vulneradas y por eso es importante ser un actor de cambio para la sociedad.

Así lo dijo en un video que colgó en su cuenta de Instagram donde recordó haber sido vulnerada por ser mujer e invitó a las mujeres a educar a los hombres en el tema de igualdad de género.

“Estamos conmemorando este día porque hace muchos años murieron muchas mujeres a causa de la lucha para que tengamos derechos, salarios dignos, poder votar, tener cuentas bancarias. Hoy en el 2021 la lucha se hizo más extensa, gracias a esas mujeres que lucharon puedo votar, ser propietaria de una casa… Hoy luchamos para que no nos mate, no nos violen, no nos sexualicen para que haya igualdad porque falta muchísimo”, dijo Poly Ávila.

“Esta es una lucha que hace poco me hice cargo… Yo era parte de las mujeres que se preguntaban, ¿Por qué esas mujeres salen a marchar, pintar paredes o mostrar las tetas? Hasta que me di cuenta de que va mucho más allá de eso. Que gracias a las que lucharon hace años hoy soy lo que soy. También empecé a hacerme cargo cuando lo que viví en carne propia la humillación, el maltrato laboral, cuando fui excluida de un trabajo por denunciar un hecho que se cometió contra mi voluntad”, añadió la influencer.

Ávila : “Cuando no me peguen, no me maten, no me violen, quizás allí sea un feliz día de la mujer”

Poly exhortó a sus seguidores a informarse sobre temas de igualdad de género y ponerlo en práctica en su vida diaria. También reconoció estar arrepentida por no haber alzado la voz cuando fue víctima de discriminación por ser mujer.

“Estoy arrepentida de muchas cosa, pero no estoy arrepentida de haber salido desnuda en una revista, ni de haber estado en un reality show. Estoy arrepentida de no haber alzado mi voz cuando tuve que hacerlo, de haber agachado la cabeza, de haber permitido que me voten de un trabajo cuando peleaba por algo justo. Yo tuve que haber alzado la voz cuando me hicieron callar por el simple hecho de ser mujer”, señaló Ávila.

Aseguró que ama el proceso que está viviendo debido a que está construyendo una mujer que peleará por sus derechos, que levantará la voz cada vez que haya un feminicidio y estará orgullosa de aprender de mujeres feministas.

“Feliz día será cuando tengamos la igualdad con los hombres, cuando salga a la calle y me sienta segura, cuando no me peguen, cuando no me maten, cuando no me violen, quizás allí sea un feliz día de la mujer”, finalizó.

