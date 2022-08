Deyvis Orosco y Cassandra ya tienen reemplazo a Magaly Medina: “Ya tenemos madrina”

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid dieron a conocer públicamente que Magaly Medina no será madrina del pequeño hijo que tienen en común. La decisión se da después de la pelea mediática que protagonizó la conductora de televisión con el cantante y la hija de Jessica Newton.

“Uno tiene que tomar las cosas de quien viene. ¡Ya están los padrinos! hace mucho tiempo JA,JA,JA”, comentó Deyvis ante las cámaras de “Amor y Fuego” cuando fue consultado sobre el tema.

Por su parte, Cassandra Sánchez de Lamadrid también se refirió al tema y reveló que la madrina de su bebé es una de sus mejores amigas que vive en el extranjero.

“Ya tenemos madrina, su nombre está en reserva, pero es alguien muy cercana, es una de mis mejores amigas que vive en el extranjero. Ahora estamos enfocados en todo lo positivo y en que Milán este feliz y rodeado de mucho amor”, comentó Cassandra Sánchez, pareja de Deyvis Orosco, al diario Trome.

Al ser consultada sobre las críticas que recibió de Magaly Medina hace unas semanas por su figura, la hija de Jessica Newton aseguró que su aspecto físico no influye en su felicidad.

“En verdad, solo me enfoco en lo positivo, estoy en un momento de mi vida tan bonito, mi familia está unida y estoy cumpliendo todas mis metas. Mi felicidad se basa en mi hijo, mi familia y el trabajo... Yo no estoy al frente de un concurso de belleza, mi mamá es la dueña de un concurso de belleza, yo veo el área comercial. Mi aspecto físico no influye en absolutamente nada en mi trabajo, ni la felicidad que llevo... Hay que dejar de ver la belleza como un tema de pesos, de medidas, como dice mi mamá ‘el 90-60-90 es un número que ya no se usa’, y estamos buscando mujeres reales y auténticas”, puntualizó.

