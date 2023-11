Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid estarían a punto de llegar al altar luego de casi cinco años de relación, e incluso ya estarían repartiendo los partes de su matrimonio, según reveló Janet Barboza.

La conductora de América Hoy sorprendió a los televidentes este martes 21 de noviembre al revelar que había tenido la oportunidad de ver las invitaciones de la boda del cantante de cumbia y la hija de Jéssica Newton.

“Hablando de parejas, se casa Deyvis Orosco. Ya vi la invitación, no me ha invitado, pero me han pasado la invitación virtual”, contó la Rulitos.

Hasta el momento de desconoce la fecha y el lugar donde la pareja se dará el ‘sí acepto’ frente a sus familiares y amigos más cercanos.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Hace unos días, la conductora de ATV arremetió contra el ‘Bomboncito de la cumbia’ y puso en duda que tenga intenciones de casarse con Cassandra Sánchez de Lamadrid ya que le había pedido la mano hace más de dos años y no había puesto fecha a su boda.

“Él es el que habla, él es el que dirige, al punto que ni siquiera valora bien lo que tiene al lado porque ella dice mi esposo, pero es un hombre que te ha pedido matrimonio dos veces públicamente y que ha dicho nos casamos pronto, pronto... o sea al estilo Alondra”, expresó.

“Hay que recordar que un hombre no es que no se quiere casar, lo que pasa es que no quiere casarse contigo... el niño ya está en el colegio, ya va ir a la universidad y él va a seguir siguiendo pronto, pronto, no me parece. Un hombre que valora a una mujer no anda con esas tonterías”, cuestionó Magaly Medina a inicios de noviembre.





