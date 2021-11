Terminó la espera. Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de La Madrid se convirtieron en padres, así lo informó la periodista Magaly Medina a través de sus historias de Instagram. La íntima amiga de la familia compartió el video del cantante de cumbia donde muestra “todo listo” para el nacimiento de su primogénito.

Hace apenas una semana, los estrenados padres realizaron su fiesta de baby shower donde compartieron con sus amigos más cercanos y nombraron a Medina como la madrina de su bebé.

Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez de La Madrid, también mostró su felicidad por el nacimiento de su nieto, es así que compartió el video de su yerno donde puso el mensaje de: “Ama-necer”, en referencia al importante acontecimiento de su familia.

En una entrevista que Deyvis Orosco ofreció a El Popular contó queera consciente que su hijo podría heredar su amor por la música o el hecho de ser artista, ya que lo lleva en la sangre como herencia del abuelo y de su padre. “Lo que él quiera ser, que sea, pero que sea feliz. Su papá siempre va estar ahí para ayudarlo”, resaltó.

DEYVIS Y CASSANDRA ANUNCIAN EMBARAZO

A través de su cuenta personal de Instagram, Deyvis Orosco compartió con sus miles de seguidores que junto a su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid se convertirán en padres por primera vez.

El intérprete de “No te creas tan importante” compartió un video en el que mostró tiernas imágenes de los momentos que ha compartido junto a Casandra, y al final de clip mostró la primera ecografía de su bebé.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios , gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, fue el mensaje que acompañó el video.

¿CÓMO INICIÓ EL ROMANCE DE DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SANCHEZ DE LA MADRID?

“Nadie sabe cuándo nos conocimos, ni su mamá ni la mía. Nos guardamos eso para nosotros. Ninguno de los dos estaba buscando (pareja) y desde ese momento simplemente nos convertimos en muy buenos amigos”, contó la joven empresaria en una entrevista con Magaly Medina.

Cassandra contó que la amistad que tenía con Deyvis se transformó y se convirtió en una “linda relación”. Sin embargo, allegados a la pareja aseguran que ambos coincidieron en la presentación del libro de una amiga en común y desde entonces se empezaron a llevar bien.

Esa amistad se transformó en romance el 10 de diciembre de 2018, cuando Cassandra Sánchez compartió con sus seguidores que era pareja del cantante de cumbia. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jessica Newton gritó su amor por el popular ‘Bomboncito de la cumbia’.

