Deyvis Orosco fue el invitado especial del programa ‘El Reventonazo de la Chola’, donde vio por primera vez el adelanto de la serie basada en la historia de su vida. El cantante aseguró que se emocionó con el material audiovisual y aprovechó el momento para hablar sobre su infancia.

El intérprete de ‘Gotitas’ dijo que espera que el público pueda conocer su faceta desconocida, pues reveló que tuvo una infancia difícil debido a las carencias que vivió.

“Salí de la tercera zona de Collique (Comas). Crecí en un lugar donde no había pista, era tierra. Mi puerta era un portón, mi techo era una calamina. No teníamos piso, teníamos silo, no teníamos baño” , dijo.

El cantante dijo que en la serie, titulada ‘Tu nombre y el mío’, se verán varias etapas de su vida y respaldó la elección del actor que lo interpretará, pues varios criticaron la apariencia ‘distinta’ entre Deyvis y el intérprete.





