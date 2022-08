Deyvis Orosco decidió responder las recientes críticas que hizo Magaly Medina, quien lo cuestionó por usar en todo momento lentes de sol. Además, lo calificó de ‘huachafo’ e incluso dejó ver que sería un acomplejado por sus ‘raíces peruanas’.

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí. Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo”, dijo el cantante en un encuentro con la prensa.

En esa línea, el intérprete de “Botellita de ron” restó importancia a las críticas de la conductora de “Magaly TV: La Firme” y aseguró que no cambiará su look para agradar a sus detractores.

“Tengo varios años aquí en el medio, pero hay ambos tipos de comentarios: los que pueden tener un punto de vista, que son muy graciosos, los malintencionados también y los que sí entienden que es parte de; y creo que cada quien construye lo suyo, o sea, si tú ves mi bus, aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad”, puntualizó.

¿Qué dijo Magaly Medina?

En la edición pasada de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos en su espacio televisivo para hablar del look de Deyvis Orosco.

La periodista de espectáculos señaló que los lentes oscuros del yerno de Jessica Newton le parecían ‘horrorosos’ y que nunca emitió esta opinión ante la familia porque no quería causar algún conflicto con la directora del Miss Perú.

“Debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí, nunca me ha parecido bien (su look) y siempre me lo callé. De verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente, pero eso de los lentes es horroroso”, expresó en su espacio de ATV.

VIDEO RECOMENDADO

Pareja de Deyvis Orosco: “Sería una bendición tener un chiquito corriendo por todas partes”

Pareja de Deyvis Orosco: “Sería una bendición tener un chiquito corriendo por todas partes”