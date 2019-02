Jessica Newton espera que su hija se case con Deyvis Orosco antes de convivir

Primero el anillo. Deyvis Orosco ya cuenta con la bendición de Jessica Newton en la relación que mantiene con su hija Cassandra y todo parece indicar que en cualquier momento la pareja empezará la convivencia.

Sin embargo, esta idea no sería de mucho agrado a la directora de Miss Perú Universo, al menos no si no se han cumplido ciertos requisitos primero.

En conversación con Magaly Medina, Jessica Newton fue clara en que le gustaría que ambos se casen primero antes de convivir.

"No, no me gusta (la idea de que quieran convivir), pero me gustaría sí que se casen. [...] Yo creo que van a tener un montón de tiempo para convivir, porque cuando te casas eres responsable en haber una apuesta por alguien a futuro", sostuvo al programa 'Magaly TV, la firme'.

Deyvis y Cassandra viven el mejor momento de su relación, al punto que la madre de ella lo ha calificado de un "chico espectacular y trabajador".