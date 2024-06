Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid se encuentran en medio del ojo público tras revelarse una supuesta infidelidad del cantante con una amiga de la tiktoker Geraldine Vílchez Domínguez, más conocida como ‘La Mana’.

Fue la misma influencer quien reveló durante una entrevista con Kathy Sheen que el cantante de cumbia le habría sido infiel a la hija de Jessica Newton con una amiga suya, y que ambos se veían tras los conciertos del ‘Bomboncito de la cumbia’.

Tras las fuertes revelaciones de la tiktoker, Deyvis Orosco ha preferido guardar silencio y no ha desmentido las fuertes acusaciones en su contra.

Por su parte, Cassandra Sánchez ha preferido ignorar las revelaciones de la tiktoker y usó sus historias de Instagram para demostrar que continúa haciendo su vida con normalidad.

En una de las imágenes se la ve empezando su día con una sonrisa. Luego compartió su agenda laboral como parte de las actividades del Miss Perú.

La última imagen sí ha llamado la atención y es que se luce al interior del que sería el estudio musical de Deyvis Orosco. “Mi toque brilli brilli en este estudio de hits tan varonil”, escribió la hija de Jessica Newton, dejando entrever que su relación con el cantante continúa ‘Viento en popa’.









¿Qué reveló ‘La Mana’?

Sin pelos en la lengua, la tiktoker ‘La Mana’ contó en ‘ChimiChurriEnTRIVU’ que el ‘Bomboncito de la cumbia’ se veía con una amiga suya muy cercana, y que ambos se encontraban tras su concierto.

‘La Mana’ también reveló que estos supuestos encuentros clandestinos eran luego que Deyvis Orosco embarcara a Cassandra Sánchez en otro vehículo tras finalizar sus shows con el fin de evitar sospechas.

“No estén dando de más por ellos porque al final se van con otras en algún evento, es más. Yo conozco a una amiga mía que salía con él, que era como que estaba en un concierto, él se iba con ella (la amiga) y a su mujer la mandaba en otro carro”, dijo ‘La Mana’.

Según aseguró, esta situación habría ocurrido cuando el artista ya tenía una relación con Cassandra. “Ese es perro, ese es perro. Obviamente tuvieron algo ahí. (…) Conozco también varias chicas que han tenido cosas ahí con el muchacho”, agregó.

Finalmente, no pudo precisar a dónde se habría ido Deyvis Orosco con su amiga. “Eso si no sé exactamente, lo que sí me dijo es que los carros se cruzaron. (…) Antes de Cassandra ellos habían salido, un ‘remember’ así. De todas maneras (jugaron a las manitas calientes) o hizo que le cante el arbolito”, señaló.

El video de esta fuerte revelación fue eliminado de las redes sociales. Mientras tanto, ni Deyvis Orosco ni su esposa se han pronunciado al respecto.









