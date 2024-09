Deyvis explica llamada a su ex, Andrea San Martín: "Pequé de ingenuo"

Lo explica todo. Deyvis Orosco utilizó sus redes sociales para aclarar el tema de la videollamada que realizó con su expareja, Andrea San Martín, a principios de agosto, lo que causó rumores de un presunto distanciamiento con su ahora esposa, Cassandra Sánchez.

Según el cantante, fue la ojiverde quien inició el contacto y la finalidad era coordinar una entrevista para el programa que ella conduce. Aseguró que su esposa estaba enterada de la comunicación que tuvo con San Martín.

“Si he decidido salir y poner las cosas claras es porque ya no soy un hombre soltero, tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra) no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar...”, señaló en su video difundido en redes.

“Lo que me sorprende es que ella sí estaba al tanto de para qué se hizo esa llamada. Lo que no me parece justo que se me ponga en esta posición, no por mí, sino por mi familia”, añadió.

Asimismo, el 'Bomboncito de la cumbia' aseguró que Cassandra le advirtió que tuviera cuidado con las intenciones de la influencer tras conocer que tuvieron el contacto.

“Mi esposa está al tanto de todo y me dijo que tenga cuidado, tal vez, quizás pequé de ingenuo, porque yo sí coincido que las relaciones a lo largo de los años pueden terminar bien, pero este no ha sido el caso...”, explicó el cumbiambero.

