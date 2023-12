Deyvis Orosco sigue dando que hablar a pocos días de su boda con Cassandra Sánchez de Lamadrid , pero esta vez el cantante se sinceró y brindó detalles de su relación con la familia de su futura esposa.

Como se recuerda, el músico y la empresaria realizarán su boda civil el próximo 21 de diciembre en el hotel Belmond Miraflores Park.

Ante ello, Deyvis Orosco estuvo en el programa de Cristopher Gianotti, donde reveló que la familia materna de su hijo lo adoptó y lo hicieron parte de ello, pese a tener costumbres diferentes.

“Era una familia maravillosa que tenía una forma de vivir distinta”, empezó diciendo el intérprete de ‘No me vuelvo a enamorar’.

“Mientras que mi familia no tenía la oportunidad de celebrar porque había que trabajar duro, ellos tenían la fortuna de celebrar todo el tiempo. Entonces, desde que nos conocimos, yo hacía una cosa y ellos estaban ahí acompañándome en mis triunfos”, dijo el cantante en ‘Soy Gianotti’.

Por otro, Deyvis Orosco aseguró que su madre, Eva Atanacio, mantiene una buena relación con Jessica Newton.

“Hoy hay una relación enorme (entre las familias), mi familia ha crecido de una manera que no puedes imaginar. Mi mamá interactúa mucho con Jessica, mi mamá no es pública y se ríe cada vez que dicen ‘por qué no aparece tu mamá en la foto’, y se mueren de risa ella y Jessica tomando un café en la casa juntas, disfrutando ambas de su nieto”, explicó.

