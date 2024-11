Deysi Araujo relata episodio "paranormal" en su vivienda: "Estaba durmiendo y me bajaron el pantalón" (VIDEO)

¡Qué miedo! Deysi Araujo reveló recientemente que ha experimentado sucesos "paranormales" en su departamento en San Isidro.

Según afirmó en el programa ¡Todo se filtra!, estos eventos incluyen episodios en los que ha despertado con su pijama en los pies después de soñar con situaciones íntimas.

"Es una cosa de locos, algo que nunca en mi vida me ha pasado. Estaba durmiendo y me bajaron el pantalón, el pijama. De pronto despierto y tenía el pijama en los pies. Estaba soñando que tenía intimidad con alguien y fue una frustración tremenda porque no es la primera vez", comentó.

Araujo también relató otras experiencias, como escuchar golpes en la mampara de su departamento, ubicado en el piso 12, lo que descarta la posibilidad de que alguien la haya alcanzado desde el exterior. Además, comentó que en una ocasión la tapa de una olla cayó misteriosamente al suelo sin que hubiera razón aparente.

"Me mudo de un lado a otro para estar tranquila. Acá no me extorsionan, pero sí me extorsionan las almas”, concluyó.

