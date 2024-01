En un arranque enérgico del año, Deysi Araujo se embarca en un 2024 lleno de proyectos, amor y emprendimiento, revelando sus planes en una reciente entrevista para Perú21. La versátil personalidad, reconocida por su presencia en diversos campos, está lista para afrontar un período de intensa actividad.

Con múltiples proyectos profesionales en carpeta, Araujo destacó su compromiso con el trabajo, anunciando su participación en diversos proyectos.

“Este año, tengo tres contratos. El 3 de febrero voy a animar los carnavales de Cajamarca y el 10 también voy a animar un aniversario. En enero me voy a Europa, voy a hacer una gira para allá, ya que tengo una presentación”, declaró para Perú21.

Pero el 2024 no solo se trata de éxitos profesionales para Deysi. La figura pública reveló su intención de lanzarse a la “caza del amor”, ya que inició el año soltera.

“Ahorita no hay nada en el amor, porque no pude comenzar el año con alguien. No he salido, pero ya voy a comenzar a salir. Me voy a ir de cacería”, confesó entre risas.

Además, de su participación en el mundo del entretenimiento y las relaciones personales, la modelo anunció sus planes de abrir su propio negocio. Sin revelar muchos detalles, dejó entrever que este emprendimiento será una extensión de su personalidad.

“Tengo planes de emprender en algo. Este año voy con todo, de hecho tengo que comenzar a armar, para que en agosto pueda inaugurar mi negocio”, indicó.





