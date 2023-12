Deysi Araujo realizó una denuncia pública por medio del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde dio a conocer que habrían sido víctima de acciones y comentarios racistas en su nuevo departamento en San Isidro. Frente a ello, la modelo planea iniciar un proceso legal en contra de la administradora del edificio.

La exvedette en el programa de espectáculo expuso pruebas del hostigamiento que supuestamente está enfrentando por parte de la administración de su edificio. Además, mencionó que uno de sus amigos se le impidió el ingreso al edificio simplemente por llevar un sombrero.

“Ese día le prohibieron a mi amigo subir porque vino con sombrero y tuvo que dejar su sombrero en el carro, y le dije que lo subiera porque no me parece. Que lo metiera a su bolso”, declaró Araujo a Perú21.

Después de esto, la exbailarina anunció que enviará una carta notarial a la administradora del edificio debido a la discriminación y acoso que ha experimentado desde la primera semana que adquirió su departamento.

“Yo ayer he llamado a mi abogado para enviarle una carta notarial para empezar. De acuerdo con lo que me contesten se tomará las medidas legales correspondientes, porque no me parece justo”, sostuvo la exvedette.





Deysi Araujo compartió en sus redes sociales del compartir que realizo junto a sus amigas durante la inauguración de su departamento en San Isidro.





DEYSI SUFRE HOSTIGAMIENTO DESDE LA PRIMERA VEZ QUE SE MUDÓ





Deysi Araujo reveló que desde la primera semana que se mudó a su nuevo departamento en San Isidro ha venido sufrido hostigamiento por parte de la junta directiva del edificio.

“Esto viene de atrás, ya me han venido hostigando desde la primera semana que he comprado el departamento. Hasta he llorado de cólera, porque un día estaba con un maestro cambiando las llaves de la ducha, y no hacíamos bulla. Me escribieron diciendo que había estado taladrando, pero no había sido así”, sostuvo.

Además, dio a conocer que en otra ocasión la administradora habría tomado fotos repetidas veces a su automóvil, con el objetivo de prohibirle el ingreso al estacionamiento del edificio.

“Un domingo había dejado mi carro en el estacionamiento de visita, ese día estaba sacando unas cosas para mi casa. Me había quedado hasta las 2 de la mañana ordenando y me quede dormida. Al día siguiente me despierto y encuentro un montón de mensajes con fotos de mi auto, en su mensaje me decía que para la próxima me va a prohibir el ingreso”, indicó Araujo.

MINISTERIO DE CULTURA RESPALDA A DEYSI TRAS ACTOS DISCRIMINATORIOS





A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura mostró su apoyo a la exvedette tras haber sufrido discriminación en su edificio de San Isidro.

“Rechaza el acto de discriminatorio étnico-racial de una ciudadana, quien restringió el acceso a un edificio familiar de una persona, argumentando que el sombrero tradicional que llevaba no era vestimenta apropiada para el lugar, menospreciando así su identidad cultural basada en su atuendo y lugar de origen, afectando su dignidad”, se lee en el comunicado.

“En ese contexto, el Ministerio de Cultura ha solicitado a la Municipalidad Distrital de San Isidro para que, [...] informe sobre las acciones adoptada, para prevenir actos discriminatorios étnicos raciales y promover la valoración de la diversidad cultural de dicha comuna”, continua el escrito.

El Ministerio de Cultura se pronunció sobre los actos discriminatorios que sufrió Deysi Suarez en su departamento de San Isidro.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: