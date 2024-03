Deysi Araujo, reconocida bailarina, se encuentra en apuros financieros luego de recibir una multa de 5,200 soles por la celebración de su cumpleaños en su domicilio en San Isidro. La situación se agrava, ya que, según denuncia, la notificación de la multa llegó tarde, impidiéndole acogerse a cualquier descuento disponible.

La presentadora, quien cumplió 42 años, relató que hace unos días recibió un documento de la Municipalidad de San Isidro imponiéndole una multa de 5,200 soles. La celebración de su cumpleaños, a la que asistieron amigos como Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, y Mark Vito, entre otros, habría sido motivo de la sanción.

Ante esta situación, Araujo expresó su desesperación al no saber cómo afrontar el pago de la multa, que considera excesiva. Por ella, planea organizar una pollada como medida para recaudar fondos y cubrir el monto impuesto.

“Estoy triste porque me han puesto una multaza por el día de mi cumpleaños. Es muy raro porque solo nos quedamos hasta las 11 y 30 de la noche, a la 1 de la madrugada ya no había nadie en mi casa, solo me quedé con unas amigas, pero conversando. No sé de dónde voy a sacar el dinero. Estoy pensando en hacer una pollada porque ¿de dónde saco la plata para pagar una multa así?”, expresó Araujo en entrevista para Trome.

La bailarina también comentó haber consultado con su abogado, quien le informó que su única opción es cumplir con el pago de la multa impuesta por la municipalidad. Asimismo, manifestó su decepción por esta situación, recordando con nostalgia su vida en San Juan de Lurigancho, donde asegura no haber enfrentado problemas similares.

Frente a esta experiencia, la exvedette aseguró que no volverá a organizar una reunión de ese tipo y recordó con tristeza sus años en San Juan de Lurigancho, contó que en su antiguo barrio nunca pasó por un problema así.

“No organizaré más fiestas. No puedo trabajar solo para pagarle a la municipalidad. Este tema me tiene preocupada, me están quitando el pan de la boca”, lamentó Araujo.





