Deysi Araujo se presentó este miércoles 24 de mayo en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para presentar una denuncia por extorsión. Araujo decidió tomar acciones legales después de recibir una carta intimidante en la que se le exigían la suma de 50 000 soles a cambio de garantizar la seguridad de ella y su familia.

Según lo manifestado por la modelo, los delincuentes emplearon diversas formas de comunicación para llevar a cabo su acto intimidatorio. Además de la carta física, Araujo recibió mensajes a través de la plataforma de WhatsApp y también ha sido objeto de persistentes llamadas telefónicas desde el día anterior.

“Si no tenemos una respuesta, tendremos que proceder. De hoy en adelante empieza a valorar a tu familia y ve por la seguridad de ellos” , se puede leer en la carta.

Las amenazas han sido tantas que, incluso, recibió un mensaje mientras se dirigía a la Dirincri. “Ahorita me acaban de volver a escribir. Se meten con mi familia, se meten con mi hijo diciendo que cuide a mi familia” , dijo.

De acuerdo a los mensajes que presentó la bailarina, su hijo es la persona por la que más teme, pues los extorsionadores le dijeron: “Le vamos a volar la cabeza” . Ante esto, Deysi se mostró muy preocupada. “Ahorita no tengo palabras, me siento mal. No es fácil pasar por esta situación, yo soy madre soltera” , dijo visiblemente conmovida.

Además, la bailarina mostró una fotografía de un carro plomo estacionado frente a su casa. Según la artista, esto sería una gran amenaza, pues estarían vigilándola para poder atacarla si es que no realiza los pagos que le solicitan. Especialmente porque los extorsionadores le aseguraron que saben la ubicación de toda su familia, especialmente de su hijo.





