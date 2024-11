Actriz de 'AFHS' revela que fue víctima de abuso sexual: "Es horrible vivir con esas imágenes”

La actriz Devora Merino, conocida por sus papeles en series como 'Al fondo hay sitio' y 'De vuelta al barrio', conmocionó a sus seguidores al compartir un impactante testimonio en sus redes sociales.

A través de un video en Instagram, la joven artista confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando era niña y denunció la falta de protección y justicia para las mujeres en el país.

Merino relató que el abuso ocurrió cuando tenía tres años, en la casa de su abuelo, donde su familia vivía debido a problemas económicos.

El agresor fue un sobrino de su abuelo. “Mis papás eran muy jóvenes, no sabían cómo resolverlo en ese momento, solo nos fuimos de esa casa”, narró la actriz.

Entre lágrimas, reveló cómo este episodio marcó su infancia. “Me hacía llamarlo ‘príncipe’. Yo me acuerdo de todo lo que me hacían. Es horrible vivir con esas imágenes en mi cabeza”. Además, señaló que su agresor ahora es abogado y continúa actuando con total impunidad.

Este no es el único caso de abuso que la actriz ha enfrentado. Aunque no quiso detallar el segundo incidente, comentó que no se siente segura para denunciar debido a la desconfianza en las autoridades, agravada por recientes casos de violencia contra mujeres, como el feminicidio de Sheyla Cóndor, cuyo asesino fue un policía.

“¿Cómo voy a querer denunciar, viendo estas noticias donde los policías son los que violan, matan y encubren? A las mujeres violentadas les ponen más dudas en lugar de protegerlas”, expresó.

Finalmente, Devora hizo un llamado a las víctimas de abuso a no callar y buscar justicia. “Es complicado ser mujer en este país, pero no debemos quedarnos en silencio. Denuncien en el momento que son violentadas”, concluyó.

El testimonio de la actriz reavivó el debate sobre la violencia de género y la falta de confianza en el sistema de justicia en el Perú.

