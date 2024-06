Justin Timberlake fue detenido por manejar en estado de ebriedad en los Hamptons de Nueva York y está previsto que sea procesado este martes, confirmó un funcionario judicial local a The Guardian.

La lectura de cargos contra la estrella del pop estaba prevista en el juzgado de Sag Harbor después de que fuera arrestado en esa comunidad el lunes por la noche, informó Newsday de Nueva York .

En su aparición en la Master Class de Oprah el año pasado, Timberlake confesó que en algún momento de su carrera había tenido problemas con el consumo excesivo de alcohol. Habló entonces de cambiar su vida buscando ayuda para su adicción y abrazando el cuidado personal, según el sitio web Singersroom .

Timberlake está de gira y tiene conciertos programados en el United Center de Chicago los días 21 y 22 de junio. También tiene programados espectáculos en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York los días 25 y 26 de junio.

Todavía no se conocen mayores detalles sobre lo sucedido ya que la policía no ha revelado cómo ocurrieron los hechos, pero si han confirmado que está bajo custodia policial.

Hasta el momento ni el cantante ni sus representantes han emitido algún comentario al respecto.

Se sabe que el músico salió de una reunión con sus amigos camino a su hotel cuando fue detenido por la policía, alrededor de las 12:30 a.m.

Reportes de Daily Mail aseguran que Justin no se alejó demasiado del hotel donde estaba cenando con sus amigos, ya que siempre hay elementos de la policía en los alrededores asegurándose que no haya conductores alcoholizados. No obstante, se confirmó que el cantante fue arrestado y que no hubo “drama” al momento de la detención.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR