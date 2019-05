Detective Pikachu: El secreto de la animación de los Pokemones

El reto era que la película sea lo más autentica posible a la serie animada que todos los fans de Pokémon veían en su infancia. Los directores pasaron aproximadamente un año, casi el doble de lo que demora una producción normal, rediseñando casi 60 personajes para la película.

"Los fanáticos ahora tienen veintitantos años y crecieron con estos personajes", comenta Erik Nordby, supervisor de efectos visuales en conversación con New York Times. Los productores sabían que era muy fácil fracasar y generar rechazo por los fans del anime.

La película trata sobre el detective Pikachu, quien ayuda al protagonista a investigar la desaparición de su padre y antiguo compañero, en una ciudad que los pokemones y las personas conviven en armonía.

Así fue cómo reinventaron cinco de los pokemones más populares de la película:

PIKACHU

El mayor desafío fue el rostro de Pikachu, pues debían transmitir emociones sin que se sienta caricaturesco.

"Filmamos a Ryan Reynolds mientras hacía toda clase de expresiones faciales y las mapeamos en el rostro de Pikachu. Luego, trabajamos en eso durante seis meses hasta que logramos que se viera bien", comenta Nordby.

Para que el detective sea aún más adorable, la producción decidió cubrirlo de pelaje. "Nos volvimos zoólogos aficionados y recorrimos el mundo en busca de animales", dijo Nordby.

¿Cuál resultó ser el paralelo más cercano a Pikachu? Los wómbats, marsupiales australianos que ' son muy gorditos y adorables'.

Sin embargo, no todos los rasgos de Pikachu están anclados en la realidad. Por ejemplo, su gorra de cazador. "No tiene sentido porque no sabemos cómo se mantiene todo el tiempo sobre su cabeza. (...). En realidad no puede ponérsela porque sus brazos son demasiado cortos. Entonces, ¿quién demonios le pone la gorra?", comenta Nordby.

PSYDUCK

Un Pokémon vulnerable al estrés y dominado por la angustia, en la película acompaña a una reportera y siempre está al borde de un colapso nervioso.

Cuando ya no puede más con el estrés, desarrollar un intenso dolor de cabeza y libera misteriosos poderes psicoquinéticos.

Mucha de esa ansiedad la expresa a través de sus enormes ojos, pero tuvieron que reducir su tamaño porque "no cabían dentro de su cráneo", mencionó Nordby.

Otro reto para el diseño de Psyduck fue encontrar la manera de que pudiera seguir el ritmo de las secuencias aceleradas de acción, pues sus piernas son muy cortas. Así fue como surgió la idea de la mochila en la que siempre lo lleva el personaje de la reportera, explicó Nordby. "Al principio nos reímos de la idea, pero al final funcionó bastante bien", dice el supervisor de efectos visuales.

CHARIZARD

Charizard es un Pokémon poderoso de fuego, uno de los más rebeldes, furiosos y difícil de domar.

Este se enfrenta a Pikachu en una de las batallas más grandes de la película, por lo tanto, debía percibirse como una amenaza auténtica sin perder el atractivo esencial del personaje.

"Transmite una vibra como de un tipo gordo con traje, al que se le sale un poco la barriga", describió Nordby.

En el diseño original, las alas no eran lo suficientemente largas o anchas para que pueda volar, así que tuvimos que duplicar su tamaño.

Además, para garantizar que Charizard se viera amenazante, el equipo de efectos especiales le agregó escamas de cocodrilo.

BULBASAUR

Bulbasaur es un pokémon de tipo planta y veneno, quien se le suele ver echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol.

"Tomamos una serie de videos de cachorros bulldog que saltaban uno encima del otro y copiamos sus movimientos con un rotoscopio", dijo Nordby.

"La jocosidad y los cuerpos desproporcionados de los bulldogs, que lucen como si nunca estuviesen cómodos al caminar, funcionaron muy bien en la figura corporal de los bulbasaur", aseguró el supervisor de efectos visuales.

SNUBBULL

Es un Pokémon que suele espantar a los más pequeños sin querer con su cara aterradora. Es el compañero del inspector de policía interpretado por Ken Watanabe es una mezcla rosa y esponjosa de un conejo con el rostro de un bulldog.

A Rob Letterman, el director de la película, de inmediato le encantó el diseño, pero obtener la aprobación de la Pokémon Company en Japón fue más difícil.

"Desde un punto de vista occidental, lo miras y dices: 'Esta es la cosa más adorable del planeta'. (...). Desde el punto de vista de ellos, no dejaban de pronunciar muchas veces la palabra 'aterrador'", dijo Nordby.



Un proceso largo de negociaciones logró una versión corregida que es un punto medio entre lo adorable y lo espeluznante.

