Vanessa López sigue dado que hablar, pero esta vez por el anillo de diamantes que lució y dejó entrever que su novio Jhonny Silva le había regalado tras haber sido captado junto a otra mujer.

Ante ello, Magaly Medina insinuó que la ex de Tomate Barraza no habría sido de todo sincera con sus seguidores. “Nos chismean que no lo compró... ahh, entonces solo fue y se probó el anillo y quiso decirle a la gente que por lo menos estaba vendiendo su dignidad en buen precio”, dijo la presentadora.

¿Qué dijo Vanessa López sobre el costoso anillo?

“El precio para mí es insignificante... es algo que estamos manejando entre cuatro paredes, cuando se dé la oportunidad de que vean el significado del anillo, se van a enterar”, aseguró Jhonny Silva.

Por su parte, Vanessa López no quiso revelar si tiene planes de boda con su pareja, aunque solo tienen tres meses de relación. “No me lo voy a poner acá, es un regalo que él me dio y entre los dos queda por qué me lo dio. Si pasa algo, igual se van a enterar”, refirió.

