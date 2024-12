DESGARRADOR: Actor de 'Loki' se queda sin hogar

Jack Veal, actor mayormente conocido por hacer del personaje de 'Niño Loki' en la serie de la plataforma Disney Plus, 'Loki', ha pedido ayuda en las redes sociales al encontrarse sin hogar.

El joven, de 17 años, habría subido un video a su cuenta de Tiktok detallando la complicada situación. "Tal vez me conozcan por 'Loki', 'The End of the F***ing World’ o por otras películas en las que interpreté papeles importantes. No he mencionado lo que ha ocurrido en mi vida, pero es hora de revelar la verdad”, aclaró Veal. “Sin dar muchos detalles, sufrí abusos en casa. Fue violencia física, abuso emocional, etcétera”, agregó.

Según el joven actor, “no tenía ningún otro lugar a donde ir y necesitaba ayuda”.

Según la página Koimoi, Veal admitió, también, que sufría de problemas de salud mental. Según el muchacho, padece de Trastorno de Déficit de Atención, y pronto determinarán si padece de psicosis y desorden bipolar. "No puedo estar en casa de mis abuelos porque mi abuelo está terminantemente enfermo. Necesito ayuda, los servicios sociales se niegan a ayudarme a pesar de lo que les he dicho. Estoy desesperado."

Jack admitió que tuvo que dormir en la calle, en un tráiler con las ventanas rotas, y a dos horas de su trabajo.

Rogó a sus seguidores que compartan el video, para que la gente sepa de "cómo el gobierno trata a los niños." "No tienen que pagarme nada. No necesito nada. Solo quiero que hagan lo más viral posible este video."

Tiempo después, Jack subió otro video, dando buenas noticias. "Acabo de hablar con los servicios sociales, que querrán verme mañana para añadirme a un hogar de acogida. Gracias a todos ustedes.”

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO