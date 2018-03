Depeche Mode puso a vibrar el Estadio Nacional [VIDEOS]

Depeche Mode , la leyenda británica del synth-pop, llenó de furor el Estadio Nacional de Lima. "Les decimos gracias. Aquí estamos, Lima", fue lo primero que dijo el vocalista de la agrupación, Dave Gahan.



La velada arrancó con temas memorables como 'Backwards', 'It's not good', 'Barrel of a gun' y 'A pain that I'm used to'. Con esto, Martin Gore, Andy Fletcher y Dave Gahan continúan con su gira 'Global Spirit Tour'.

'Global Spirit Tour' es el nombre de su nueva gira mundial anunciada en Milan en el 2016 y constará de 63 espectáculos en Europa y América. Mira a continuación parte del concierto.

Depeche Mode